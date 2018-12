Ariana Grande lanceert videoclip met excuses aan Pete Davidson

Ze lanceerde de video met daarin een verrassend excuus aan haar ex-verloofde Pete Davidson. In het stukje dat refereert aan de film Mean Girls draagt ze een boekje, het zogeheten Burn Book. Waar dat boekje in de film bedoeld is om vriendinnen af te branden, geeft Ariana er in haar clip een positieve draai aan. De pagina die ze aan hem gewijd heeft, staat vol met lieve teksten, als ’Ik hou van je voor altijd’, ’sorry dat ik het opgaf’ en ’vrienden voor altijd’.

Op de foto van hen beiden had Ariana hartjes geplakt op zijn gezicht. Ze gaf ook nog een hint naar zijn geslachtsdelen in de clip. In een soort gesprekje met Jennifer Coolidge, heeft ze het over een ’ jongen met een grote’, schrijft TMZ.

In de video komen nog andere beroemdheden voor, zoals Bella en Gigi Hadid en Kris Jenner.

