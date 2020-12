’Echtgenoot Lori Loughlin heeft het zwaar in de gevangenis’

De bronnen zeggen dat de 75-jarige modeontwerper de dagen biddend probeert door te komen. „Mossimo is een man van God en probeert te bidden als hij zich zwak en kwetsbaar voelt.” De enige lichtpuntjes in zijn dagen zijn de momenten waarop hij zijn kinderen mag bellen. „Hij doet zijn best sterk over te komen. Maar vanwege angst voor een corona-uitbraak zit hij voornamelijk alleen in zijn cel, dat eist een zware tol van zijn emoties”, aldus de bronnen.

Lori en haar man Mossimo werden veroordeeld vanwege een omkoopschandaal om hun dochters op de universiteit van Southern California te krijgen. Mossimo en Lori kregen allebei een celstraf. De Full House-actrice kreeg een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar, 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.

De twee betaalden een half miljoen dollar om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia Giannulli op papier deel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet. Olivia liet eerder in een interview weten dat ze zich vreselijk schaamt voor haar ouders. „Ik voelde me afschuwelijk toen bekend werd wat er was gebeurd, hoewel ik nooit voor de volle 100 procent heb geweten wat er zich heeft afgespeeld”, aldus Olivia Jade. „Er was zoveel gaande op het moment dat ik me aanmeldde voor deze universiteit, dat ik gewoon écht niet wist welke stappen er genomen werden.”