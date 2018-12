Henry Schut: Maxim ging te ver in frikandelgate

„Het genietende deel zit er in de grootste zin in dat je denkt: hier hebben we een mooi issue te pakken en dit is mooie televisie”, vertelt de NOS Studio Sport-presentator in gesprek met NU.nl. „Dat was wel tot op zekere hoogte, want op een gegeven moment vond ik dat Maxim te ver ging in zijn woordgebruik en in zijn act. Wat jammer was, want hij had een heel goed punt. Hij betwiste gewoon het eten van snacks door topsporters.”

Henry – die aan Chris Helt bekent het jammer te vinden dat hij in de rol van presentator niet dezelfde vragen kan stellen als Maxim – vindt het mooi dat Rafael uiteindelijk degene was die gelijk had. „Want een topsporter kan best één dag in de week compleet zondigen. Dat doet niks af van zijn lijf of zijn conditie. Als het lijf zes dagen in de week geconditioneerd is met goed voedsel en allerlei schema’s en zo, en je doet de zevende dag alles waar je zin in hebt, dan maakt het niks uit uit voor je lijf. Dus deze discussie was heel mooi en Co Adriaanse zat erbij, bijna als een soort Rijdende Rechter vertelde die uiteindelijk hoe het echt zat. Dus dat was heel mooie televisie.”

Het ging er fel aan toe, zaterdagavond 18 juni 2016 in Studio France, waar onder anderen Maxim Hartman te gast was om over de voetbalwedstrijden van het EK te praten. Het gesprek veranderde echter van onderwerp toen Rafael van der Vaart door de brutale presentator ervan werd beschuldigd dat hij te veel frikandellen eet. De inmiddels oud-voetballer liet vooraf al weten dat hij niet elke dag door Maxim geïnterviewd zou willen worden. „Hij is echt irritant.” Na de kritiek van Maxim reageerde de 109-voudig international dan ook geagiteerd: „We zitten toch in een voetbalprogramma? Laten we hem dan lekker lullen over vreten, kan mij het schelen.

