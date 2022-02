Ghostbusters-regisseur Ivan Reitman (75) overleden

LOS ANGELES - De Canadese regisseur Ivan Reitman is dit weekend op 75-jarige leeftijd overleden. De in Tsjecho-Slowakije geboren filmmaker maakte in de jaren 80 en 90 furore met een reeks succesvolle comedyfilms, waaronder de kaskraker Ghostbusters. Zijn familie bevestigde zondag in een verklaring dat Reitman zaterdag in zijn slaap is gestorven.