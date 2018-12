Rupert Grint dacht na over stoppen met Harry Potter

„Er waren zeker momenten dat ik eraan dacht om te stoppen”, vertelt de acteur – in de films te zien als Ron Weasley – aan The Guardian. „Het filmen van Harry Potter was een enorm offer; lange dagen en hard werken, vooral op zo’n jonge leeftijd. Ik weet nog dat ik tijdens een lunchpauze dacht: dit alles breekt me zó op, wil ik echt teruggaan? Misschien is dit het gewoon niet voor mij. Ik was toen waarschijnlijk net een tiener.”

Naarmate Rupert ouder werd, kreeg hij steeds meer het gevoel dat men hoopte op een groot schandaal. „Het voelde alsof mensen zaten te wachten tot ik zou ontsporen, maar dat gebeurde niet. We filmden alles in het beschermende Watford, niet in Hollywood, dus we hadden niet de kans om drugs – of iets dergelijks – te ontdekken.

De Harry Potter-ster werd afgelopen zomer dertig jaar. Toch voelt Rupert zich veel jonger. „Alsof ik er nog lang niet ben. Ik weet ook niet wat de toekomst gaat brengen, hoor. Ik blijf gewoon lekker zo doorgaan; interessante rollen spelen en dan kijken wat er verder op mijn pad komt. Ooit wil ik me settelen en kinderen krijgen. Of ik een zoon Ron zou noemen? Goede naam, maar waarschijnlijk niet!”