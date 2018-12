Ellen verandert Julia Roberts in Kim Kardashian

De actrice, die met 3,5 miljoen volgers overigens weinig reden tot klagen heeft, was te gast in de show van Ellen, die de actrice zou gaan helpen om populairder te worden op het sociale medium. „Ik heb zelf zestig miljoen volgers, dus ik weet wat er moet gebeuren”, sprak de talkshowhost geruststellend tegen Julia, die zich direct afvroeg of ze soms uit de kleren moest. „Uiteindelijk wel.”

Al snel werd de Pretty Woman-ster onder handen genomen door drie stylisten die haar vervolgens omtoverden tot de vrouw van Kanye West. Onder andere een harnas met flinke borsten, gepropt in een minuscule bikini – een van de kenmerken van Kim Kardashian – was het gevolg.

Toen ook nog eens Martha Stewart en My Best Friend’s Wedding-collega Dermot Mulroney Julia op de foto kwamen vergezellen, was het plaatje zo goed als af en kon ze zich opmaken voor een stormvloed aan volgers.