Ariana Grande breekt records met nieuwe clip

Ariana’s nieuwe video, die vrijdag verscheen, werd in nog geen 22 uur tijd 46 miljoen keer opgezocht, meldt Variety. Daarmee is thank u, next de video met de meeste views in het eerste etmaal. Tot vrijdag was het record in handen van de Zuid-Koreaanse jongensband BTS. De clip bij hun single Idol werd in de eerste 24 uur dat de video op YouTube stond 45,9 miljoen keer aangeklikt.

thank u, next verbrak nog meer records. Ariana’s fans keken de video massaal samen via YouTube Premieres, op het hoogtepunt keken 829.000 mensen gelijktijdig naar de clip. Tijdens het debuut van de video wisselden kijkers 516.000 berichten uit, ook een record.

Bekijk ook: Ariana Grande lanceert videoclip met excuses aan Pete Davidson

Ariana’s nieuwe single is een ode aan haar exen, onder wie Pete Davidson. De bijbehorende videoclip verwijst naar populaire films als Mean Girls, Bring It On en Legally Blonde.