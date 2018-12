Nick en Priyanka Jonas delen foto’s huwelijksfeest

Priyanka en Nick Jonas Ⓒ Hollandse Hoogte

Nick Jonas en Priyanka Jonas hebben een aantal foto’s van hun huwelijksfeest gedeeld met de wereld. De twee trouwden zaterdag in India, maar het is nog even wachten op kiekjes van de trouwjurk. De tortelduifjes deelden foto’s van de Mehendi, die traditiegetrouw voorafgaat aan een Indiase bruiloft.