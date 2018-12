Koningin Elizabeth leeft mee met familie Bush

„President Bush was een goede vriend en bondgenoot van het Verenigd Koninkrijk. Hij was ook een patriot die zijn land waardig heeft gediend als president en in de Tweede Wereldoorlog”, aldus de Britse vorstin.

Elizabeth bewaart warme herinneringen aan haar bezoek met prins Philip aan Bush in 1991. „Mijn gedachten en gebeden zijn bij familie van president Bush en de Amerikaanse bevolking.”

Woensdag is een dag van nationale rouw afgekondigd. Alle federale autoriteiten en financiële markten zijn gesloten. De vlaggen op overheidsgebouwen hangen dertig dagen halfstok.