Tom Cruise gaat in oktober 2021 de ruimte in

Eerder werd al bekendgemaakt dat Cruise het plan heeft om een film deels in de ruimte te gaan opnemen. Hij maakt het nog in geheimen gehulde project samen met regisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow, The Bourne Identity).

Het gaat niet om een nieuw deel in de Mission: Impossible-reeks, zoveel is wel bekend. De Crew Dragon, de raket waarin Cruise zal meevliegen, biedt plaats aan zeven astronauten tegelijk. NASA zal hooguit vier van die plekken gebruiken. De rest worden verkocht aan particulieren zoals Cruise en Liman.