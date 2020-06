’Harry te zwak om Meghan te verlaten’

Campbell schrijft dat Meghan zich onbeleefd zou hebben gedragen op het huwelijk van Harry’s beste vriend Charlie Van Straubenzee.

„Een vrouw sprak Meghan Markle aan”, staat in het boek. „Ze gaf de hertogin complimentjes en wenste haar een gelukkige verjaardag. Maar Meghan keek haar aan alsof ze een spook had gezien. Zonder ook maar een woord te zeggen, liep ze weg.” Campbell omschrijft het gedrag van Meghan als ’koud en zeer onbeleefd’.

Ook het ontbijt de volgende ochtend verliep volgens Campbell allerminst gezellig. „Een andere vrouw zei tegen Meghan dat ze haar bewonderde en dat ze bijzonder blij was dat prins Harry zo’n goede vrouw had gevonden. Opnieuw zei Meghan niets en keek ze de vrouw vuil aan. Ze weigerde het hele ontbijt lang ook maar iets te zeggen.”

Campbell haalt in haar boek ook uit naar prins Harry. „Harry is te zwak om haar te verlaten”, klinkt het. „Het merendeel van zijn vrienden heeft hem de rug toegekeerd, er blijven er niet veel meer over. En ondertussen heeft Meghan alles wat ze wil: een luxeleven in Hollywood.”

