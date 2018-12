Wilfred Genee baalt van discussie, maar is ook kritisch

„Wat mij altijd weer verbaast, is ten eerste de felheid en ten tweede de selectieve verontwaardiging die erbij komt kijken, maar veel belangrijker nog: dat mensen alles uit hun context halen”, zegt Genee aan het begin van het programma. „Het gaat steeds om het feit dat Johan geen homofoob is: hij veroordeelt wat er in stadions gebeurt en tegelijkertijd vindt hij dat je er nog wel een grap over mag maken.”

Toch is Genee ook kritisch ten opzichte van de man waarmee hij al jaren aan tafel zit. „Je kan niet voor een ander bepalen dat het huilverhalen zijn. Dat kan gewoon niet. Als mensen leed hebben en zij ervaren dat zo, dan ervaren zij dat ook zo.”