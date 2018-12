Erfprins verkoopt Duits slot voor 1 euro

Het in 1867 geopende slot moet nodig worden gerenoveerd. Vooral de heuvel waarop het gebouw staat vormt een probleem; die begint te verzakken. De herstelwerkzaamheden gaan ongeveer 27 miljoen euro kosten, zo heeft het Nedersaksische cultuurministerie berekend.

„Wat we vandaag hebben bereikt, is voor mij erg belangrijk”, zei erfprins Ernst August bij de presentatie van de deal. „Door het plan dat we samen met de deelstaat hebben ontwikkeld, blijft slot Marienburg, inclusief inboedel, toegankelijk. Dat ging me aan het hart. Ik ben de Nedersaksische deelstaatregering erg dankbaar.”

Ernst August woont zelf deels in Londen en deels in een huis bij Hannover.

