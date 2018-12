Kris Kross Amsterdam legt lat ’heel hoog’

„Soms zeggen mensen: je moet er heel erg van genieten, want je weet niet hoelang het duurt. Ik denk dan: we maken nog maar net muziek. Er gaan nog heel veel mooie dingen komen.” Jordy, zijn broer Sander en Yuki Kempees „leggen de lat wel heel hoog.” „Er liggen heel veel vette nummers op de plank, we gaan voor het hoogst haalbare.”

Dat is voor het dj-trio uit Amsterdam een internationaal succesvolle carrière met eigen nummers. „We zijn natuurlijk een dj-act en zijn begonnen met platen van anderen draaien”, vertelt Yuki. „Nu we aan het produceren geslagen zijn en daar ook wel redelijk succesvol in zijn, wordt het steeds meer een doel een hele show van onszelf te vullen met onze eigen muziek. Dan ben je pas echt een ultieme artiest.”

Wensenlijstje

Hoewel het trio gaat voor wereldwijde roem, moet de eerste grote show vol eigen muziek plaatsvinden in de stad die de mannen in hun naam dragen. „In de Amsterdam ArenA”, fantaseert Yuki, tot vreugde van zijn collega’s. „En dan drie keer uitverkocht, net als Marco Borsato in De Kuip”, valt Sander bij. „Of net als Soldaat van Oranje, gewoon maar door en door.”

Het trio heeft niet alleen wat concertzalen betreft een wensenlijstje, ook artiesten waarmee ze samen willen werken noemen ze moeiteloos op. „Onze samenwerking met Cheat Codes is supergoed bevallen, dat was eigenlijk onze eerste intercontinentale samenwerking”, vertelt Yuki over de hit SEX. „We hebben wel een lijstje, een paar dromen. Pharrell bijvoorbeeld, of Justin Timberlake. Maar dat zijn wel grote namen.”

Keihard nieuws

Op de nieuwste single, Vámonos, is de Amerikaanse zangeres Ally Brooke te horen. „Zij stond niet op ons lijstje”, geeft Yuki toe. „Maar is komen aanwaaien en dat wordt wel een hele mooie samenwerking.” Vámonos, dat eind november verscheen, is de eerste solosingle van de Fifth Harmony-zangeres waarnaar reikhalzend werd uitgekeken. In ruim een week tijd is het nummer ruim een miljoen keer gestreamd.

Terwijl Kris Kross Amsterdam druk bezig was met het nieuwe nummer, kregen Jordy en Sander keihard nieuws te verwerken. Hun vader Wietse stierf plotseling. „Het was middenin ADE, een groter contrast kan bijna niet”, zegt Sander. „We hadden de dag erna een optreden, daar hadden we echt even geen trek in. En de week daarop een Halloweenfeest, dat is gewoon cru. Maar na twee, drie weken konden we weer verder.”

Afscheid

Dat de broers al snel na het afscheid van hun vader weer aan de slag gingen, komt doordat Kris Kross Amsterdam niet voelt als werk. „Als we een hele saaie baan hadden gehad, waren we wel wat minder snel weer aan het werk gegaan”, denkt Jordy. „Maar omdat muziek zo’n passie is en zoiets moois, konden we daar ook onze emoties in verwerken. We hebben ook met muziek afscheid genomen van onze vader.”

„Tijdens het afscheid hebben wij voor hem opgetreden”, vertelt Sander. „Echt met een dj booth naast de kist. Dat was heel mooi.” De nummers die de mannen tijdens de dienst hebben gedraaid, onder meer een akoestische versie van Whenever, blijven privé. „Maar je kunt je emoties wel in je muziek leggen”, zegt Jordy. „Dus misschien komen we wel eens met een mooie ballad als dj-groep. Dat zou wel mooi zijn, dan noemen we hem ’papa’.”

Vader Huisman zou niet anders gewild hebben dan dat Jordy en Sander de draad weer snel oppikten. „Als je alleen maar thuis zit na te denken, word je ook niet gelukkig. Onze vader wilde ons gelukkig zien, en dat is op deze manier”, aldus Jordy. „Hij had niks anders gewild dan dat wij doorgaan. Hij genoot met volle teugen, hield de Top 40 in de gaten, dat soort dingen mis je wel”, vertelt Sander. Ook Jordy mist zijn vader nog elke dag. „Gisteravond wilde ik hem nog appen, maar dat kan niet, hij is er niet meer. Het is echt een ingrijpend verlies.”