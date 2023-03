Selena Gomez roept fans op Hailey Bieber met rust te laten

„Hailey Bieber heeft mij laten weten dat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen en online hatelijke negativiteit ervaart”, schrijft Gomez vrijdag in haar Story. „Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou gehaat of gepest moeten worden. Ik heb altijd gelobbyd voor vriendelijkheid en ik wil echt dat dit ophoudt.”

De bedreigingen hebben vermoedelijk te maken met feit dat Gomez en Justin Bieber in het verleden een relatie hadden. Volgens boze tongen zou Hailey de zanger hebben ’afgepakt’. Nadat Justin het in maart 2018 na jaren daten had uitgemaakt met Selena, kreeg hij niet veel later een relatie met Hailey. In september van dat jaar trouwden de twee. Door sommigen werd beweerd dat de zanger en het model elkaar al langer dateten, ook al tijdens de relatie van hem en Gomez. Volgens Hailey was dit niet zo.