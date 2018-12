Voormalig GTST-acteur Dave Mantel (37) overleden

„Lieve mensen, Onze geliefde Dave is op zaterdag ochtend 1 december 2018 plotseling op natuurlijke wijze overleden”, staat op Mantels Instagram. „Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je.”

Dave is bij het grote publiek bekend door zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hierin speelde hij van 2013-2014 de rol van rechercheur Menno Kuiper. Naast GTST was hij ook te zien in de Spa, The Passion, Onderweg Naar Morgen en Dokter Tinus. Ook speelde hij een rol in The Bodyguard.

Samen met zijn vriendin Dapheny Oosterwolde, met wie Dave al drie jaar een relatie had, zou hij gaan samenwonen. Aan RTL Boulevard vertelde het stel van de zomer dat ze een prachtig huis te hebben gekocht.

Dave was vorig jaar maandenlang uit de roulatie door problemen met zijn galblaas. De acteur ging hiervoor afgelopen zomer onder het mes, zo liet hij destijds weten op sociale media. Ondanks dat hij nog niet helemaal op kracht was, kon wel Dave melden klachtenvrij te zijn en dat hij langzaamaan herstellende was. „Gelukkig! Ik kan weer normaal eten... Nu eerst langzaam weer opbouwen en dan weer tijd voor mooie nieuwe projecten.”