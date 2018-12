Philip Freriks over ’radio-ontslag’: Het was een klap in mijn gezicht

„Ik heb dit echt als een klap in mijn gezicht ervaren”, knikt de oud-journaallezer. „Ik ben dan ook meteen mijn biezen gepakt en ben boos de studio uitgelopen. In het voorjaar hebben de omroep en ik al wel discussie gehad of ik niet met mijn radiocolumn moest stoppen, maar ik zag dat als een voorzet voor een vervolggesprek. De eindredacteur van OVT is daar echter nooit op terug gekomen. Tot vanochtend dus. Dit was voor mij totaal onverwacht.”

Bekijk ook: Pijnlijk moment voor Philip Freriks live op radio

De redactie van OVT, onder wie presentatrice Laura Stek, zit danig met het voorval in haar maag. Zijn noemen in een reactie Philip Freriks een zeer gewaardeerde columnist. „Zoals de luisteraar heeft kunnen horen, leefden wij in de veronderstelling dat dit zijn laatste column zou zijn. Dat berust op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij bieden Philip Freriks daar onze welgemeende excuses voor aan.”

Ook de VPRO-hoofdredactie heeft dat inmiddels gedaan. „Want laten wij heel duidelijk zijn: de redactie van OVT en de VPRO wil niets liever dan Philip Freriks behouden als columnist. Philip Freriks kan als geen ander de grote en kleine historische gebeurtenissen in zijn columns verenigen en de geschiedenis terugbrengen tot de menselijke maat.”

Freriks is blij met de excuses. Maar de kous is hiermee voor hem nog niet af. „Het is duidelijk een groot misverstand. Maar we moeten het nog echt met elkaar uitpraten. Ik hoop niet dat mijn column per direct is gestopt. Mogelijk krijgt mijn bijdrage toch een vervolg. Dat moet nog blijken. Als mijn column onverhoopt toch niet meer doorgaat, wil ik wel dat we als volwassen mensen uit elkaar kunnen gaan.”