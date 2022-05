Prins Harry nu al bezorgd over zijn kinderen op sociale media

„Mijn kleintjes zijn nu nog op een onschuldige leeftijd. Soms heb ik het gevoel dat ik ze kan beschermen tegen de schade die ze online in de toekomst kunnen oplopen, maar ik leer dat ik beter zou moeten weten”, sprak Harry, die vaker kritisch is over sociale media, tijdens de digitale lancering van de Global Child Online Safety Toolkit.

Volgens de prins werken sociale media op de huidige manier niet goed. De platforms zijn er om ’ons te laten scrollen, boos en angstig maken. Of om ons gevoelloos te maken voor de wereld om ons heen.’

Harry is blij dat hij zich als publiek figuur kan blijven uitspreken over zaken die hem zorgen baren, zoals de rol van sociale media. „Ik ben blij dat ik een vader met een platform ben”, zei hij. „Mijn kinderen zijn nog te jong om in aanraking te komen met de digitale wereld, maar ik hoop dat ze die wereld nooit zullen meemaken zoals die nu is. Dat zou geen enkel kind moeten meemaken.”