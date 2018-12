Pieter Kuijpers hervindt jonge honden-gevoel

Kuijpers kreeg het aanbod voor de regie van Toneelgroep Maastricht, waar hij al een paar jaar op allerlei vlakken mee samenwerkt. „Ik vond het wel een spannend idee”, vertelt hij. „Ik wilde het toneelstuk echter wel benaderen als een film. En het moest een thriller worden, het genre waar ik zelf enorm van houd en dat je maar zelden terugziet in het Nederlandse theater.”

Zwart Water is ook geïnspireerd op de Bende van Venlo, een groep criminele jongeren die in de jaren negentig verantwoordelijk was voor inbraken, overvallen en moorden in Limburg. „Dat gegeven hebben we gebruikt voor een stuk waarin de jongeren samenkomen nadat één van hen heeft gepraat met de politie. Het gesprek ontspoort al gauw, en als publiek zit je er middenin. Het geweld ontvouwt zich voor je neus.” Kuijpers huurde onder meer het stuntteam van De Beukelaer in, dat vrijwel alle stunts in Nederlandse films en series verzorgt. „Die hebben alle gevechten bedacht en helpen uitvoeren. Dat leek mij de enige manier om de wijze waarop de ontmoeting ontspoort goed en geloofwaardig in beeld te brengen.”

Meer op de achtergrond

De relatief korte repetitietijd viel de regisseur achteraf wat tegen. „We hadden zes weken om te repeteren; ik dacht dat dat zeeën van tijd was. Maar dat viel ernstig tegen. Want in die zes weken moet je echt álles doen: repeteren, montage, de effecten verzorgen, de muziek regelen.” Het maken van een stuk is in dat opzicht nog veel intensiever dan het maken van een film, merkte hij. „Het scheelde echt dat we met een groep jonge honden van de Toneelschool in Maastricht werkten. Wat dat betreft ervoer ik hetzelfde jonge honden-gevoel als bij het maken van Van God los, vijftien jaar geleden. Datzelfde gevoel van: alles kan omdat we hier iets enorm tofs aan het maken zijn.”

Kuijpers werd het afgelopen jaar vijftig. Hij opereerde de afgelopen jaren, ook met zijn productiehuis Pupkin, veel meer op de achtergrond dan voorheen. „Ik denk dat het goed is als je op een gegeven moment meer ruimte gaat maken voor een jonge generatie makers en regisseurs. Dat je kennis aan hen overdraagt en die groep faciliteert om te doen wat zij willen doen. Ik hoef me voor mijn gevoel ook niet meer te bewijzen; dat brengt eigenlijk een enorm gevoel van vrijheid met zich mee.” Het regisseren van films en series mist de Limburger niet echt. „Ik ben ervan overtuigd dat er vroeger of later vast wel weer kansen op dat vlak langskomen.”

Zwart Water is te zien tot en met 30 december. Kaarten zijn te koop bij Toneelgroep Maastricht.