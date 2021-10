Einde carrière voor Vicky Leandros?

Vicky Leandros mag met recht een grootheid in het vak worden genoemd. Wie kan er zeggen bijna tachtig (!) albums op zijn of haar naam te hebben staan? In ons land scoorde ze nummer 1-hits met Après Toi en Ich hab’ die Liebe geseh’n, in 2019 trad ze nog op voor een uitverkocht Luxor Theater in Rotterdam.

Zelf blijft de zangeres positief over haar toekomst, maar tegelijkertijd erkent ze dat het flink mis is. Inmiddels is er een infectie waargenomen door de artsen, die – zonder ingrijpen – ernstige hartproblemen had kunnen opleveren.

In gesprek met Bild vertelt ze: „Ik weet dat er nu veel fans zijn die zich druk maken om mij. Dat doet me heel veel deugd. Wel moet ik zeggen dat ik niet weet hoe lang ik uit de roulatie zal zijn. Voorlopig heb ik al mijn concerten en optredens moeten afzeggen. Ik hoop snel weer op het podium te kunnen staan, maar voorlopig heb ik die garantie van mijn doktoren nog niet gekregen...”