Ferry Doedens rouwt om tv-echtgenoot Dave Mantel

„Lieve Dave, woorden schieten te kort en ik kan t nog niet geloven”, reageerde Ferry zondagmiddag op Instagram op de dood van Dave. „Twee jaar lang hebben we intens met elkaar samengewerkt met liefde, maar soms konden we elkaar ook in de haren vliegen. Maak ze gek daarboven. Familie en vrienden enorm veel sterkte gewenst.”

De relatie van Lucas en Menno in de RTL-soap leverde in 2014 unieke televisie op. Het huwelijk van de twee was het eerste homohuwelijk in een Nederlandse soap.

Nauwelijks te bevatten

Ook de makers van Goede tijden, slechte tijden reageerden zondag via Instagram op de plotselinge dood van Dave, die in 2014 afscheid nam van de serie. „We zijn geschokt door het vreselijke en verdrietige bericht. Dave was een geliefde collega en heeft met zijn rol als Menno Kuijper veel voor de serie en het maatschappelijk onderwerp lhbti betekend. Zijn betrokkenheid, inzet en liefde voor het vak zullen we nooit vergeten. We kunnen het nog nauwelijks bevatten, zo plots en zo jong. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.”

De nabestaanden van Dave maakten zondag via het Instagram-account van de acteur bekend dat hij zaterdagochtend op natuurlijke wijze is gestorven. De acteur, die naast Goede tijden, slechte tijden ook speelde in onder meer Dokter Tinus en De overgave, werd dit voorjaar geopereerd aan zijn galblaas, waar hij al maanden last van had. Dave is ook te zien in de film Kill Mode, die nog moet verschijnen.

Te vroeg

Niet alleen GTST-collega’s reageerden via sociale media op de dood van Dave. Stylist Maik de Boer, een vriend van de acteur, deelde op Instagram een aantal foto’s van Dave. „Te jong en te vroeg!”, schreef Maik bij de kiekjes. „Ik wens vooral zijn grote liefde Dapheny kracht dit intense verdriet te dragen. Uiteraard heel veel sterkte voor zijn moeder Ria, zijn vader en alle andere nabestaande.”

Maik schrijft „de fijne momenten en mooie gesprekken” met Dave te koesteren. „Je stuurde mij altijd selfiekusjes als ik er even doorheen zat. Nu stuur ik jou een laatste kus en troost me met de gedachte dat het na dit leven mooier moet zijn anders snap ik oprecht niet dat je ons ontnomen bent mooi mens.”

Dave was vorig jaar maandenlang uit de roulatie door problemen met zijn galblaas. De acteur ging hiervoor afgelopen zomer onder het mes, zo liet hij destijds weten op sociale media. Ondanks dat hij nog niet helemaal op kracht was, kon wel Dave melden klachtenvrij te zijn en dat hij langzaamaan herstellende was. „Gelukkig! Ik kan weer normaal eten... Nu eerst langzaam weer opbouwen en dan weer tijd voor mooie nieuwe projecten.”