Ariana Grande heeft een nieuwe liefde

Volgens ingewijden zijn Ariana en Dalton alweer een paar maanden aan het daten. De zangeres heeft de relatie nog niet bevestigd.

Eerder was Ariana verloofd met komiek Pete Davidson, maar die relatie strandde in het najaar van 2018. Daarvoor had de zangeres een relatie met rapper Mac Miller, die in september 2018 overleed aan een overdosis.