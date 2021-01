Nederlandse rapper wordt coach in Turkse rapversie The Voice

Murda, de artiestennaam van de in Amsterdam geboren Önder Doğan, is erg populair in Turkije. De rapper stond vorig jaar nog met zijn Turkse nummers in de top drie van Spotify in Turkije.

Het is de eerste keer dat de van oorsprong Nederlandse talentenjacht een versie krijgt die geheel in het teken staat van rap, bevestigt een woordvoerder van producent ITV. „De laatste jaren maakt rap en hiphop een enorme opmars en is erg populair is bij een jonge doelgroep. Zo ook in Turkije, daaruit is de vraag voortgekomen voor een rapversie.”

De talentenjacht zal worden uitgezonden op de nieuwe Turkse streamingdienst Exxen. Naast Murda zullen artiesten Hadise, Eypio en Mero plaatsnemen op de bekende rode draaistoelen.