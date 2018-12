Mel B: ’Peter Andre is een fantastische minnaar’

De Australische zanger en Scary Spice ontmoetten elkaar voor het eerst in 1996, waarna ze negen maanden een relatie hadden. Peter – die in 2005 trouwde met model Katie Price, met wie hij twee kinderen heeft – zou later zeggen dat Mel zijn hart had gebroken.

Aan het blad Guardian Weekend vertelt de Spice Girl: „Hij was mijn bootie call – een fantastische minnaar. En hij was zo beleefd. Hij vroeg zelfs of hij mij mocht zoenen.” Mel voegde eraan toe dat Peter een van de drie mannen is met wie ze een gezonde relatie heeft gehad. „Max Beesley, Peter Andre en Eddie Murphy zijn allemaal heerlijke mannen. Met hen had ik liefdevolle relaties.”

Melanie Brown, zoals ze in het echt heet, heeft de afgelopen maand al meerdere onthullingen gedaan. Zo kwam onder meer naar buiten dat ze een zelfmoordpoging heeft gedaan tijdens de liveshows van de Britse X Factor in 2014, en ook noemde de zangeres Eddie Murphy – die openlijk betwijfelde of hij wel de biologische vader van hun kind was – de ’liefde van haar leven’.