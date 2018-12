Producent: première Addams Family geslaagd

„Twee jaar geleden ontstond het idee om, na een aantal jaren succesvolle buitenlandse producties naar Nederland te hebben gehaald, een geheel nieuwe, eigen productie naar de Nederlandse theaters te brengen”, zegt Muller van TEC Entertainment over de voorgeschiedenis van The Addams Family.

Joop en Janine van den Ende. Ⓒ ANP Kippa

Hoewel het verhaal van de ’griezelfamilie’ al jaren oud is, is de musical volgens de producent nog steeds actueel. „In een maatschappij die steeds diverser lijkt te worden is The Addams Family een prachtig voorbeeld hoe we elkaars verschillen niet alleen kunnen accepteren, maar zelfs kunnen omarmen.”

Richard Groenendijk Ⓒ ANP Kippa

The Addams Family, met Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony Neef en Marjolein Teepen in de hoofdrollen, is tot eind maart te zien in verschillende Nederlandse theaters.