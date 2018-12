Gordon: ’Mama Tineke, ik ADOREER je!’

Na het overlijden van haar man PETER IJKELENSTAM beleeft TINEKE DE NOOIJ (77) een treurige tijd. Begin oktober overleed de hoogbejaarde oud-chirurg die zij op haar vijftigste verjaardag trouwde en met wie zij lange tijd in Zuid-Afrika woonde. Om het verlies van Peter een plek te geven, ging zij terug naar dat land waar zij - voordat hij na meerdere hersenbloedingen werd getroffen en in een verpleeghuis belandde - zo gelukkig waren.

"Hilversum loopt uit voor hommage aan één van zijn radio-iconen"

Maar nu is zij terug en weer aan het werk, want aan stoppen moet de in Hilversum, ook bij collega’s, razend populaire radiomaakster niet denken. En JAN SLAGTER houdt haar met zijn Omroep MAX en haar TinekeShow graag in ere. Al 56 jaar lang praat zij met haar nog steeds kraakheldere stemgeluid door een microfoon.

Veronica

In 1962 stapte Tineke als eerste vrouwelijke dj aan boord van het Veronica-schip en nog steeds is zij op de radio te horen, nu op NPO Radio 5. Maar tussendoor deed zij meer. In 1982 startte ze met middagtelevisie: ze nam haar hond mee van thuis, besprak een sociaal onderwerp, iets luchtigs, iets serieus en schonk aandacht aan (haar lievelings)muziek. Ze was de eerste die live in de middag de keuken in het programma haalde. Ze trok in die tijd tot wel twee miljoen kijkers en daardoor was het programma ook een belangrijke springplank voor jong talent. Een van de bekendste die doorbrak met hulp van Tinekes niet aflatende steun, was GORDON. Keer op keer haalde ze hem terug in de show omdat ze in hem geloofde en vond dat hij gewoon een eigen plek verdiende in het Nederlandse sterrencircus.

EN VANDAAG DOET GORDON WAT TERUG.

Eerder dit jaar ontving zij de Ere-Zilveren Reissmicrofoon, en vandaag eert Beeld en Geluid Tinus met een feestelijk eerbetoon met allerlei optredens van onder andere Gordon en GERARD JOLING en de onthulling van haar portret op de Wall of Fame.

"Na 56 jaar ziet zij nog geen enkele noodzaak om te stoppen"

Hoogtepunten

Tijdens die hommage blikt presentator HANS SCHIFFERS samen met De Nooij en (oud-)collega’s terug op tien hoogtepunten uit haar carrière. Gordon doet dat VANOCHTEND ALVAST OP PAGINA PRIVÉ door haar een open brief te sturen en haar te bedanken voor al haar liefde. Als artiest die door haar werd ontdekt, maar vooral als vriend... Voor haar blijkt hij niets minder dan een moeder te zijn, een bonusmoeder...

Lieve Tinus of bonusmama,

„Vandaag word je gehuldigd, een hommage aan een vrouw die zoveel voor me heeft betekend. Ik zie me nog in je kantoor staan met een kippenpak aan, in de hoop je te overreden om mijn singeltje te draaien. Wat was je kritisch, binnen een dag had ik een andere versie die je wél te gek vond en de rest is geschiedenis. Ik ben je altijd dankbaar geweest voor alles en beschouw onze vriendschap dan ook als misschien wel de belangrijkste in mijn leven. Jij viel op mijn stem en verkondigde dat aan eenieder die het horen wilde. Tineke op de zaterdagmiddag, een iconisch tv-programma en zelden geëvenaard. Jouw radiotijdperk heb ik eigenlijk nooit zo meegekregen maar dat je een van ’s lands mooiste stemmen had, dat was duidelijk. Ik bewonder je zo enorm voor je levensenergie en de honger naar het reizen over de hele wereld. Ik adoreer je voor je onvoorwaardelijke liefde aan jouw onlangs overleden Peter, ik zag wat liefde was en daardoor blijf ik daarin geloven.”

„Hoe bewonderenswaardig is het dat je op je 76ste nog steeds meedraait aan de top van het radiomaken en met hoeveel plezier je je leven nog invulling geeft. Ik weet hoe verdrietig de laatste maanden zijn geweest en je je soms desolaat voelt als je liefde van je leven er niet meer is. Weet dat ik zoveel van je hou, we hebben zoveel gelachen. Jij met mijn moeder, o mijn hemel wat een genot jullie samen in Moskou bij mijn Eurovisie-droom. Ik beschouw je dan ook, sinds mijn mama er niet meer is, als mijn bonusmoeder en zoals jij mij vaak je kunstkind noemt. Je hebt mij ontdekt, je hebt me veel geleerd en ik zal tot in de lengte der dagen vertellen hoe fantastisch ik het altijd heb gevonden om bij jou te horen.”

„Welverdiend respect in deze tijden waar anderen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, is deze hommage vandaag aan jou. Een lichtpunt en een baken van hoop dat het wel degelijk bestaat om iemand te eren voor wat zij heeft betekend voor onze samenleving. Voor mij ben en blijf je mijn mama en hoop ik dat ik nog lang van je mag genieten. Onze liefde voor Zuid-Afrika bevestigt alleen maar meer onze vriendschap en ach, soms een fles of zes samen drinken ’op de liefde’ dat moet kunnen.”

Ik dank je met heel mijn hart, lieverd.

In liefde en licht,

Gordon