’Dood Dave Mantel is niet te bevatten’

De carrière van DAVE MANTEL zat sinds zijn doorbraak in Goede Tijden, Slechte Tijden, waarin hij tussen 2013 en 2014 de partner van FERRY DOEDENS speelde, flink in de lift. Rollen in onder andere Dokter Tinus en de musical The Bodyguard volgden en hij was bezig zijn eigen acteeropleiding op te zetten.

„De voorbereidingen daarvoor waren al in volle gang en ik ontving een enthousiast berichtje dat hij aan mij zou denken als docent”, aldus BARTHO BRAAT in een eerste reactie. „Wat zonde dat hij die plannen nu niet meer ten uitvoer kan brengen. Ik schrik hier echt van. Dit is erg en niet te bevatten... 37 jaar! Echt een goede gozer en een acteur met potentie.”

"’Een goede gozer en een acteur met veel potentie’"

Ferry Doedens, de man met wie Dave in GTST trouwde en daarmee – als eerste homohuwelijk ooit uitgezonden – voor televisiehistorie zorgde, was gisteren aanvankelijk te geschokt om te reageren. Later liet hij weten: „Woorden schieten tekort en ik kan het nog niet geloven.”

In GTST trouwde Dave met Ferry Doedens. Die is compleet ontdaan door zijn onverwachte overlijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens zijn vriendin DAPHENY OOSTERWOLDE (32), met wie hij sinds vorig jaar samenwoonde, betreft het een onverwachte maar natuurlijke dood. „Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je. All the world is a stage. And all the men and woman are merely players”, aldus de familie, refererend aan een uitspraak van WILLIAM SHAKESPEARE.

Ook voormalig GTST-collega CYNTHIA ABMA is geschrokken - ’Wat een verschrikkelijk bericht! Veel plezier gehad om met hem te werken – net als The Bodyguard-collega’s MAURICE WIJNEN -’Hij was zo’n fijne en aardige collega. Ik ben er stil van’ - en CAROLINA DIJKHUIZEN – ’Waarom piep je er nou zo stilletjes tussenuit? We zijn in shock, dit is gewoon niet te bevatten.’ MAIK DE BOER sprak de acteur onlangs nog uitgebreid. „Ik koester de fijne momenten en mooie gesprekken die we hadden. Je stuurde me altijd selfiekusjes als ik er even doorheen zat. Nu stuur ik jou een laatste kus en troost me met de gedachte dat het na dit leven mooier moet zijn, anders snap ik oprecht niet dat je ons ontnomen bent, mooi mens.”