Henny Vrienten zal nooit voor Oranjes spelen: ’Ik ben geen lakei’

„Ik ben geen lakei, ik wil niets met Oranje te maken hebben”, beklemtoont Vrienten. „Oranjes geven geen geld uit, die ontvangen graag geld. Maar al hadden ze heel veel geld geboden, ik zou er niet zijn.”

Vrienten stelt heel lang het coronabeleid van het kabinet te hebben gesteund. „Ik ben niet iemand van het complotdenken en het ontkennen en ik vond dat er maatregelen moesten komen. Maar gaandeweg zijn de regels ontzettend ongelijk geworden en ben ik heel boos geworden. Lowlands is een driedaags festival waar tentjes staan, en Zandvoort is een driedaags festival waar tentjes staan. Waarom mag dat dan wel?”

Volgens Vrienten is muziekpubliek „een stuk gedisciplineerder” dan voetbalfans, die nu wel per tienduizenden naar de stadions mogen. „Niets ten nadele van voetballers, maar ik zie in de stadions hele rare taferelen”, zegt hij. De geplande clubtour van Doe Maar staat ’on hold’ tot de volgende persconferentie van het demissionaire kabinet. De concerten in België gaan wel door.