Ariana vervangt tattoo Pete door eerbetoon Mac

Sinds afgelopen zomer stond op de voet van Ariana het nummer 8418 getatoeëerd, het nummer van de brandweerbadge van de vader van Pete. Scott Davidson kwam om tijdens reddingswerkzaamheden bij de aanslag op 9/11.

In de clip laat Ariana zien dat op de plek waar dat eerbetoon eens vastgelegd was, nu de naam Myron staat. Volgens E! is dat de naam van de hond van Mac Miller, Ariana’s ex die in september overleed na een overdosis.

Pete en Ariana lieten in de paar maanden dat ze samen waren flink wat tattoos zetten om hun liefde te vieren. Sinds hun breuk in oktober hebben ze allebei meerdere bezoekjes aan een tatoeëerder gebracht om die lichaamsversieringen aan te passen. Onbedoeld kregen ze er daarbij ook weer overeenkomstige tatoeages bij: Pete liet de konijnenoortjes, een bekende look van Ariana, achter zijn oor omtoveren tot een zwart hart. Ariana liet de naam Pete van haar vinger verwijderen, maar koos daarbij ook voor een hartje in de kleur zwart.