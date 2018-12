Kim Kardashian pakt uit met Tarzanfeestje

Saint wordt woensdag 3 jaar en Reign viert de week erop zijn 4e verjaardag. De neefjes kregen daarom een gezamenlijk feestje, dat zoals gebruikelijk vastgelegd werd op de sociale media van de familieleden. „De jongens hebben een obsessie voor Tarzan, dus we hebben gekozen voor dat thema met een jungle in mijn huis”, legde Kim uit op Instagram Stories, waarbij ze liet zien hoe haar gang was getransformeerd tot een bosgebied en er door het hele huis regenwoudgeluiden klonken.

De jonge gasten kregen een speciaal voor de gelegenheid gemaakt shirt, en konden met verrekijkers en junglehoeden op safari op het landgoed van Kim en haar echtgenoot Kanye West. De jarige jobs hadden ieder hun eigen jungletaart.

Gezamenlijke verjaardagen zijn een traditie bij de familie Kardashian. De oudere zussen van Saint en Reign, North West en Penelope Disick, zijn ook kort op elkaar jarig en vieren al jaren samen een feestje. Afgelopen zomer, toen ze vijf en zes jaar werden, organiseerden hun moeders een eenhoornpartijtje voor de meisjes.