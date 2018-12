Joan Collins denkt dat vlieg haar zus is

„Ik weet dat het gek klinkt en ik weet ook helemaal niet of ik wel geloof in een leven na de dood”, aldus de 85-jarige. „Maar waar ik ook ben, er komt twee of drie keer per week een vliegje vlakbij me zitten. Ik denk dat zij dat is.”

Joan benadrukt dat ondanks de vele geruchten over ruzies tussen de twee zussen, ze heel close was met Jackie. „Net als alle andere zussen hebben we onze problemen gehad, die de pers dan altijd uitvergrootte. Maar ze was jarenlang de persoon die het dichtst bij me stond en omdat ik de oudere zus was, aanbad ze me op een bepaalde manier.”

Jackie kreeg zes jaar voor haar dood te horen dat ze borstkanker had, maar bracht alleen haar dochters op de hoogte van die diagnose. Aan Joan vertelde ze pas een paar weken voor haar dood hoe slecht het met haar ging. „Het had haar te veel van slag gebracht”, vertelde de schrijfster in haar laatste interview. „Joan is erg positief en sociaal, maar ik weet niet of ze sterk genoeg was geweest dus ik wilde haar hier niet mee belasten.”