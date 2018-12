Cher leerde haar lesje over twitteren

„Dan was het niet eens mijn bedoeling om iets gemeens te zeggen, maar kwam ik erachter dat ik dat had gedaan maar iedereen het hilarisch vond. En dan had ik er in een dag weer ontzettend veel volgers bij”, aldus de zangeres in een promofilmpje voor haar Here We Go Again-tournee.

In haar eerste jaren op Twitter was Cher nog weleens onnavolgbaar. Zo richtte ze zich weleens tot zichzelf om gedag te zeggen, vroeg zomaar ’wat gebeurt er met mijn carrière?’ of schreef zonder context over snoepjes: ’Oh Shit, gummyberen.”

„Ik heb heel veel fouten gemaakt, want ik had geen idee wat ik deed”, zegt ze nu over die tijd. „Tot opeens allemaal jonge mensen tegen me zeiden: nee nee nee, doe het zo, en doe het nooit zo. Ik heb mijn lesje geleerd en een snelcursus gekregen in hoe je het wel moet gebruiken.” Groot onderdeel daarvan is tot tien tellen tot je iets post, aldus de zangeres, die 3,5 miljoen volgers heeft op Twitter. „Soms wil je in het heetst van de strijd iets zeggen, maar als je dat er dan uitstuurt en je kijkt ernaar, dan denk je toch: waarom vond ik dit een goed idee?”