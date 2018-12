Hind viert verjaardag met nieuwe single

Het is alweer vijftien jaar geleden dat Nederland kennis maakte met Hind, tijdens het eerste seizoen van Idols. Inmiddels heeft ze ons land allang verruild voor Amerika, waar de zangeres hard werkt aan een nieuw imago, een nieuw leven en nieuwe muziek.

Na drie jaar in de studio te hebben gezeten, is Laroussi er dan ook helemaal klaar voor het podium weer op te gaan met nieuw werk. Lost, de eerste single van haar nieuwe album heeft ze inmiddels gelanceerd. Deze titel lijkt in ieder geval niet op haarzelf te slaan: Hind lijkt precies te hebben gevonden waar ze al die tijd naar heeft gezocht.

