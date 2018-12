Gijs Naber speelt hoofdrol in Bowie-musical Lazarus

Ivo van Hove, die de voorstelling samen met David Bowie en Enda Walsh creëerde in New York, gaat ook de Nederlandse productie regisseren. Lazarus gaat op 13 oktober 2019 in première en staat drie maanden in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

„We kijken ongelooflijk uit naar Lazarus”, zegt producent Albert Verlinde. „Lazarus is een heel bijzondere voorstelling, één van Bowie’s laatste projecten en een muzikaal totaalkunstwerk. Het is fantastisch dat Ivo van Hove, die de voorstelling samen met David Bowie maakte, ook de Nederlandse productie gaat regisseren.” Albert Verlinde omschrijft de musical als „een onvergetelijke theatertrip door Bowie’s geniale geest.”

Omlijst met hits

Lazarus ging in december 2015 in première en was een van de laatste projecten waar David Bowie aan werkte. De voorstelling wordt omlijst door zijn hits, waaronder Heroes, Absolute Beginners, Changes, All the Young Dudes, This is Not America en Lazarus, voor de musical geschreven en later uitgebracht op Bowie’s laatste album Blackstar.

David Bowie overleed op 10 januari 2016 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.