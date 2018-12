Marco Borsato trapt Top 4000 af

Radio 10-dj Gerard Ekdom verplaatste de studio naar De Kuip om in zijn ochtendshow Ekdom in de Morgen verslag te doen van Marco zijn doelschot. Tevens ontving Marco Borsato de Top 4000 Award als Nederlandse artiest met de meeste noteringen in de hitlijst. Marco Borsato staat dit jaar met 25 nummers in de lijst. Dochters staat genoteerd op nummer 20 en is daarmee ook de hoogst genoteerde hit van een Nederlandse artiest.

Michael Jackson heeft ook dit jaar weer de meeste noteringen op zijn naam. In totaal staat hij 48 keer in de lijst: 35 keer met solohits, vier duetten en negen keer met The Jacksons.