Duo deze week in Amsterdam: 'Grootste namen in de comedy' Chris Rock en Dave Chappelle voor altijd aan elkaar verbonden door bizarre incidenten

Chris Rock haalde dit voorjaar wereldwijd de voorpagina's omdat hij tijdens de Oscar-uitreiking door Will Smith vol in zijn gezicht werd geslagen.

Amsterdam - Chris Rock en Dave Chappelle stonden de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Rock haalde dit voorjaar wereldwijd de voorpagina’s omdat hij tijdens de Oscar-uitreiking door Will Smith vol in zijn gezicht werd geslagen, terwijl Chappelle, die ook al een tijdje onder vuur ligt vanwege zijn vermeende transfobie, in mei tijdens de Hollywood Bowl werd aangevallen op het podium. Woensdag- en donderdagavond spelen de twee Amerikaanse stand-upcomedians in een uitverkocht Amsterdams Ziggo Dome.