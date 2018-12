Prins Sverre Magnus viert dertiende verjaardag

De zoon van de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit is de derde in de lijn van de Noorse troonopvolging, na zijn vader en prinses Ingrid-Alexandra die in januari vijftien jaar wordt. Hij gaat sinds 2014 naar de Oslo Montessorischool.

Sverre Magnus kwam dertien jaar geleden ter wereld in het ziekenhuis in Oslo. Sverre is een oude naam, die vaker voorkomt in de stamboom van het Noorse koningshuis. De prins draagt niet de titel zijne koninklijke hoogheid. Op zijn verjaardag wordt ook niet officieel gevlagd.