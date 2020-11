Sultan van Brunei reikt 1200 diploma's uit

Zo ondergingen alle studenten en de academische staf van de universiteit vooraf een coronatest en waren ouders en familie bij de eigenlijke plechtigheid niet welkom. Zij konden de uitreiking volgen op verschillende locaties op de campus, waar de ceremonie op grote schermen te zien was.

Sultan Hassanal Bolkiah, die chancellor is van UBD, riep de universiteit in zijn toespraak bij de uitreiking op nog meer in te zetten op digitaal onderwijs en innovatie, hetgeen hard nodig is nu veel fysiek onderricht vanwege de coronapandemie niet kan doorgaan.

Sinds maart gebeurt al veel op de universiteit online, en na de heropening in augustus is er een hybride onderwijssysteem.