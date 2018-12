Ratelband: ’Ik kan bewijzen dat ik 49 ben’

„Ik verwacht een tussenvonnis vandaag”, vertelt Ratelband in het chique Amstel Hotel in Amsterdam, waar hij enkele internationale media te woord staat. „Ik denk dat de rechter wil dat ik bewijs dat ik 49 ben en niet 69. En dat kan ik.”

Ratelband en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zijn voorbereid op dat verzoek. „We hebben alles op orde. Ik heb medische dossiers van verschillende artsen die op basis van onder meer celdikte onderbouwen dat ik 20 jaar jonger ben dan de leeftijd in mijn paspoort.”

Tussenstap

De positiviteitsgoeroe ziet het vonnis van de rechter als een kleine tussenstap in een veel langer proces. „Ik ben hier al anderhalf jaar mee bezig. Vanaf het moment dat de dokter tegen mij zei: je biologische leeftijd blijft stilstaan, ben ik me daarin gaan verdiepen. De rechter gaat dat proces niet stoppen. Maar als hij toegeeft aan wat wij aantonen, zal dat wel de weg plaveiden voor duizenden Nederlanders die hetzelfde doormaken. En dan heb ik het alleen nog over de Nederlanders, want internationaal is er nog veel meer interesse.”

In Angelsaksische landen is men ’een stuk minder calvinistisch’ en daarom wordt zijn actie daar veel minder vreemd gevonden, stelt hij zelf. „Ik ben net terug uit Singapore en Australië. Daar omarmen ze dit idee volledig. Ze lopen daar ook veel verder voor op het gebied van verjonging en injectables.”

Boek

Wat de rechtbank maandag ook oordeelt, Ratelband heeft zijn volgende project al klaarliggen. „Ik ga met een internationale wetenschapper een boek schrijven over hoe je in drie maanden kunt verjongen.” En al die mensen zullen volgens Ratelband de gang naar de rechter maken als ze eenmaal merken dat het echt werkt. „Daarmee gaan we in één klap de vergrijzing oplossen.”