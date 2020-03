Koningin Elizabeth lanceert knutselmaandag

„Elke maandag delen we leuke activiteiten en lesmateriaal voor je kinderen om thuis te doen”, is te lezen in een tweet. Op de allereerste ’knutselmaandag’ kunnen kinderen gelijk iets heel toepasselijk maken: een lintje.

Op Twitter is een plaatje van een lintje gedeeld dat kan worden geprint en ingekleurd. Ook wordt kinderen nog wat bijgebracht over het onderwerp van de eerste opdracht. „Medailles worden uitgedeeld door de koningin of andere leden van de koninklijke familie aan mensen vanwege bijzondere prestaties, moed en diensten voor het Verenigd Koninkrijk.”