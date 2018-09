Will & Grace weer kinderloos in vervolgserie

In de laatste aflevering van de hitserie werden Will en Grace allebei ouders, Will van een zoon en Grace van een dochter. De makers besloten bij het schrijven van het vervolg te doen alsof dat nooit is gebeurd. „De finale heeft ons heel wat kopzorgen gekost”, aldus producent Max Mutchnick. „Je schrijft zo’n einde omdat de serie ermee ophoudt, je denkt er dan nooit over na dat de show misschien terugkomt.”

De schrijvers wilden de serie vooral laten gaan over Will en Grace zoals de kijker ze kent. Dus zijn ze in het vervolg single, kinderloos en wonen ze weer in hun bekende appartement in New York. „Als ze kinderen zouden hebben, dan zou het moeten gaan over Will en Grace als ouders. Want dat zou dan prioriteit hebben in hun leven. En als dat niet zo was, waren ze nog steeds ouders, maar dan slechte. Om eerlijk te zijn wilden we ze niet neerzetten als goede ouders óf als slechte ouders. We wilden ze gewoon Will en Grace laten zijn.”