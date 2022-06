Fans verkopen massaal merchandise van advocate Johnny Depp

De teksten staan afgedrukt op onder meer petten, T-shirts en mokken. De verkopers schrijven erbij dat ze hopen dat Vasquez zich in 2024 verkiesbaar stelt. Daarnaast zijn er kaarsen te koop waarop de advocate staat afgebeeld als een heilige.

(Tekst gaat verder onder beeld.)

Ⓒ ETSY

Vasquez kreeg tijdens de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard veel lof voor de manier waarop ze Depp bijstond. Heard werd begin juni veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15 miljoen dollar. De zaak draaide om een oud opiniestuk voor The Washington Post waarin de actrice schreef over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel Depps naam niet werd genoemd, stelde de acteur dat het duidelijk was dat hij in het stuk werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk. Heard heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Vasquez werd behoorlijk overvallen door de bekendheid die de zaak met zich meebracht. „Het is raar als mensen selfies met je willen maken en er allerlei interviewaanvragen binnenkomen. Maar kennelijk hoort dat erbij, dat wist ik nog niet”, zei ze in een interview met het tijdschrift People.