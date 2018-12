Lilly Becker: ’Ik ben Boris dankbaar’

In het introductiefilmpje is te zien hoe Lilly met betraande ogen vertelt dat ze de belangrijkste persoon van haar leven is kwijtgeraakt. „2018 was het slechtste jaar uit mijn 42-jarige bestaan. Boris en ik zijn zelfs geen vrienden meer, omdat hij me ongelooflijk teleurgesteld heeft. Het is extra zwaar, omdat alles wat er gebeurt openbaar is. Ik ben natuurlijk met een publiek figuur getrouwd, dus het hoort er denk ik ook bij. Ik schaam me er wel voor dat het niet is gelukt om alles privé te houden. We hebben allebei fouten gemaakt.” Live in de studio praat ze verder over de impact van de scheiding. „We zien elkaar alleen als hij Amadeus ophaalt. En dat is genoeg.”

Liefdesbrief

Günther confronteert haar met het feit dat het pas een jaar geleden is dat Boris bij hem was en alles nog goed was tussen het koppel. De oud-tennisser had toen zelfs een liefdesbrief van Lilly bij zich. „Alles wat in die brief staat, is tot op de dag van vandaag waar. Ik ben Boris dankbaar voor het leven dat hij me gaf, voor Amadeus. De situatie waar we nu in zitten, heeft niets met die brief te maken. Het gaat ook niet om geld. Het gaat om eerlijkheid, respect en vertrouwen. Als dat ontbreekt, heeft de relatie geen nut meer.”

Over de scheiding zelf wil Lilly niet al te veel kwijt. „Het belangrijkste is dat de toekomst van Amadeus goed geregeld is. Het gaat niet om Boris of om mij. Het gaat om de gezamenlijke voogdij. Hij mag zijn zoon zien wanneer hij wil. Amadeus houdt van zijn vader, en hij houdt van hem.” Het is volgens Lilly ’volledig uitgesloten’ dat de twee ooit nog samen komen. „Dat gaat helaas niet meer. Er is te veel gebeurd. Ik wil niet meer, hij ook niet en dat is prima. Het is echt voorbij tussen ons.”