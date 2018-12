’Prins George en prinses Charlotte krijgen elk hun eigen kerstboom’

De twee kinderen van prins William en Catherine hebben een eigen kamer als ze bij haar en haar echtgenoot Michael verblijven in Bucklebury Manor in West Berkshire. Daar kunnen ze dan hun eigen kerstboom neerzetten, die oma ze ook elk jaar geeft. Die mogen prins George en prinses Charlotte dan zelf versieren.

Op vakantie gaat Carole niet rond kerst, omdat ze de gezelligheid met de kleinkinderen niet wil missen. Vanuit haar huis runt ze haar eigen succesvolle bedrijf Party Pieces; ze verkoopt alles wat nodig is om een feest tot een echt prinsessenfeest te maken, van cakejes en catering tot uitnodigingen en kostuusm. Over haar eigen prinses, dochter Catherine, laat ze zich niet uit. „Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat het wijzer is om niets publiekelijk over haar te zeggen.”