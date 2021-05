Danny Vera vertegenwoordigt Nederland op alternatief songfestival

In het deelnemersveld zijn meer bekende namen te vinden. Zo komt Milow uit voor België en is Amy Macdonald de Schotse inzending. Ben Dolic, die vorig jaar eigenlijk voor Duitsland naar het songfestival zou gaan, doet dit keer mee aan Free ESC.

Het alternatief was vorig jaar eigenlijk bedoeld als een eenmalig evenement, omdat toen het Eurovisie Songfestival niet doorging vanwege corona. De show werd niet alleen in Duitsland, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland uitgezonden. De Spaans-Duitse zanger Nico Santos, die namens Spanje meedeed, werd eerste.

Grote man achter het initiatief is de bekende Duitse presentator en komiek Stefan Raab. Hij deed zelf in 2000 mee aan het Eurovisie Songfestival en organiseerde jarenlang een vergelijkbare wedstrijd voor de zestien Duitse deelstaten, de Bundesvision Song Contest.

De tweede editie van Free ESC vindt zaterdagavond plaats. In totaal doen zestien landen mee. Welk nummer Danny Vera gaat zingen, is nog niet bekend.