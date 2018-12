Rechtbank wijst ’leeftijdsverlaging’ af: Ratelband blijft 69 jaar

Vorig jaar verzocht Ratelband bij de burgerlijke stand om zijn leeftijd met twintig jaar te verlagen, maar kreeg toen ook al nul op het rekest.

De zelfbenoemde ’bewustzijnsverruimer’ bepleitte daarom een maand geleden voor de rechter in Arnhem dat het veranderen van leeftijd niet anders is dan de verandering van geslacht, zoals transgenders op hun geboorteakte mogen doen. Hij zegt te lijden onder zijn papieren leeftijd, onder meer door leeftijdsdiscriminatie.

Maar ook het aanpassen van een naam of geslacht gaat niet zonder slag of stoot, benadrukte een gemeentewoordvoerder toen. „Alleen als je kunt aantonen dat er sprake is van een grote misstand is dat mogelijk. Een geboorte-uittreksel aanpassen kan volgens het burgerlijk wetboek helemaal niet.”

Omdat Ratelband zich veel jonger voelt dan hij in werkelijkheid is, eiste hij bij de rechtbank dat hij twintig jaar jonger wordt verklaard. „Niet omdat ik bang ben om oud te worden, maar omdat ik nog heel lang optimaal van het leven wil genieten. Ik zeg mijn AOW ook op.”

Ongewenste gevolgen

De rechtbank ziet in de argumenten van Ratelband ook geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken en hiervoor aansluiting te zoeken bij de wettelijke regelingen voor naams- en geslachtswijziging. „Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen”, zo valt te lezen in het vonnis.

De rechtbank ziet wel de tendens in de samenleving dat mensen zich steeds langer vitaal en fit voelen, maar ziet daarin geen argument om iemands geboortedatum aan te passen. „Ratelbands argument dat hij last heeft van leeftijdsdiscriminatie heeft hij onvoldoende concreet gemaakt. Voor het aan de orde stellen van leeftijdsdiscriminatie bestaan andere wegen dan het aanpassen van de geboortedatum.”

Ratelbands beroep op de vrije wil volgt de rechtbank ook niet. Dat gaat immers niet zo ver dat alles wat je wil ook zou moeten kunnen. „Het staat Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen”, aldus de familierechter. „Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet voorop staan.”

Vervolg?

Wereldwijd berichtten media over zijn curieuze en unieke verzoek tot ’papieren verjonging’ via deze rechtszaak. In het chique Amstel Hotel in Amsterdam, waar hij vandaag de internationale pers te woord staat, gaf hij vooraf aan een tussenvonnis te verwachten. „Ik denk dat de rechter wil dat ik bewijs dat ik 49 ben en niet 69. En dat kan ik.”

Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zijn voorbereid op dat verzoek. „We hebben alles op orde. Ik heb medische dossiers van verschillende artsen die op basis van onder meer celdikte onderbouwen dat ik 20 jaar jonger ben dan de leeftijd in mijn paspoort.”

De uitspraak blijkt echter geen tussenvonnis, maar een definitief vonnis. De gevolgen voor Ratelband lijken daardoor beperkt, althans juridisch gezien.