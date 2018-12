Bennie Jolink nogmaals met Normaal op podium

De laatste keer dat Normaal optrad, was dit jaar tijdens de onthulling van zijn standbeeld op Hemelvaartsdag. Gezondheidsklachten dwongen voorman Bennie Jolink destijds te stoppen met optreden en in 2015 gaf Normaal dan ook een afscheidsconcert in GelreDome. Toch herstelde Jolink weer goed van zijn klachten.

Eerder werd al bekend dat Jolink werkte aan een terugkeer in de muziek met een solo-album en meldde hij dat hij incidenteel weer wilde optreden. Op het optreden in 2019 met de titel Olderwets høken! verheugt hij zich dan ook erg, laat hij weten.

Toch moeten fans niet te veel verwachten. “Van een comeback is beslist geen sprake”, laat het management van de band weten. “Hoewel het inderdaad beter gaat met de gezondheid van Bennie Jolink en hij zich nu fit genoeg voelt om op Hemelvaartsdag te spetteren, moeten we de fans die op meer hopen toch echt teleurstellen. Er komt geen reünieconcertreeks.”

Vrijdag om 10.00 uur begint de kaartverkoop.

