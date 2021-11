Patricia Paay herstelt ’voorspoedig’ na nieuwe operatie

„Het was even een paar dagen stil maar ik ben inmiddels geopereerd en ik moet zeggen dat ik mij echt onwijs goed voel. Ik hoop dat deze operatie de oplossing is voor alle problemen die ik de afgelopen weken gehad heb”, schrijft Patricia.

Ze mag inmiddels weer haar bed uit en het staan en lopen gaat goed. „Ik moet eerlijk zeggen dat het voelt als een verademing om wat meer bewegingsvrijheid te hebben. De artsen zijn bijzonder positief en ik ga er uiteraard weer voor duizend procent voor.”

Heerlijk frietje

La Paay deelt bij haar update een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed waarop ze geniet van ’een heerlijk frietje met mayonaise’ en ’een ouderwets kroketje’. „Dit eet ik normaal natuurlijk niet omdat ik echt van het koken ben, maar ik heb er echt van gesmuld! Het was heerlijk.”

Eind oktober werd bekend dat Patricia onverwachts in het ziekenhuis was opgenomen met een pijnlijke complicatie aan een van haar heupen. Haar management wilde destijds niet zeggen wat er precies met haar aan de hand is.