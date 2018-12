Ratelband is blij met uitspraak

De positiviteitsgoeroe wendde zich tot de rechter om zijn leeftijd met 20 jaar te verlagen. Hij voelt zich 49, maar is 69 en stelt sociaal te lijden onder die leeftijd en alles wat daarbij komt kijken, van het krijgen van AOW tot leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

De rechtbank stelde maandag in zijn vonnis onder meer dat er andere wegen openstaan voor Ratelband als hij zich gediscrimineerd voelt, zoals het maken van een melding of het doen van aangifte. Ratelband ziet daar echter geen heil in. „Ik probeer de weg te plaveien voor duizenden anderen die te lijden hebben onder hun paspoortleeftijd. We verzamelen op deze manier allerlei rechterlijke uitspraken om daar op verder te kunnen bouwen. We gaan in hoger beroep aantonen dat ik fysiek 49 ben. Ik heb rapporten van artsen waaruit dat duidelijk blijkt, bijvoorbeeld aan de hand van mijn celdikte. Dat hebben we nog even achter gehouden, maar we gaan dat zeker gebruiken in de volgende zaak.”

„De rechtbank heeft het er alleen maar over dat mijn verzoek niet te vergelijken is met transgenders die van geslacht willen veranderen, of mensen die een andere naam willen aannemen. Maar we hebben het ook over ’zeitgeist’ en gevoelsleven. Daar gaan we het in hoger beroep over hebben. We kunnen nu zeggen: de rechter zegt dit en dit, en wij gaan aantonen waarom we het daar niet mee eens zijn.” Ratelband vindt het onterecht dat de rechtbank in zijn vonnis, naar zijn mening te veel, is ingegaan op de maatschappelijke en praktische gevolgen van een leeftijdsverandering. „Wat gebeurt er dan met die twintig jaar die ik feitelijk wel heb geleefd, maar daar hebben we het helemaal niet over.”

„Ik vind deze uitspraak fantastisch, want nu hebben we jurisprudentie waarmee we verder kunnen.”