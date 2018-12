Rupert Grint wilde meermalen stoppen met Harry Potter

„Het filmen van Harry Potter was een enorme opoffering. Het werken vanaf zo’n jonge leeftijd voor zulke lange periodes was een hele opgave. Ik heb meerdere malen overwogen te stoppen omdat het zo veeleisend was”, zegt Rupert.

Ondanks alles bleef de jonge acteur en speelde Weasley in alle Potter-films. Dat hij waarschijnlijk nooit meer het succes van die rol kan evenaren in andere films, neemt hij voor lief. „Ik piekte vrij vroeg, maar daar ben ik goed in”, voegt hij eraan toe. „Het zou belachelijk zijn om te denken dat je dat succes kunt overtreffen. Dat zal altijd een uitdaging zijn, maar daar geniet ik van. Het is best leuk om mensen te verrassen.”

Grint bereidt zich nu voor op een kleine rol in de psychologische thriller-serie van The Sixth Sense-regisseur M. Night Shyamalan.